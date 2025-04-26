Татарстан стал лидером по количеству обращений от нотариусов в Поволжье

Татарстан стал лидером по количеству обращений от нотариусов в Приволжском федеральном округе за первые три месяца 2025 г. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Росреестра Татарстана.

Росреестр республики зарегистрировал около 25 тыс. обращений, из которых 94% были поданы в электронном виде.

В Нотариальной палате Республики Татарстан отметили, что почти все нотариальные сделки проходят государственную регистрацию в электронном формате, что значительно упрощает документооборот и соответствует современным тенденциям цифровизации.

Влас Северин