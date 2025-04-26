ФК «Ростов» сыграл с «Локомотивом вничью 1:1
Сегодня ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» сыграли в матче 26-го тура российской премьер-лиги. Игра состоялась на «Ростов Арене».
Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ
Счет 1:1.
Ростовчанин Щетинин открыл счет в первом тайме, футболист «Локомотива» Батраков уровнял результат игры с пенальти во втором.
До этой игры «Ростов» с 36 очками шел на седьмом месте в чемпионате России, «Локомотив» располагался на шестом с 44 очками.
Предыдущий матч ростовский ФК провел в Воронеже с местным «Факелом». «Ростов» выиграл со счетом 2:0.