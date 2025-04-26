В Марий Эл за сутки произошло 11 пожаров

За 25 апреля на территории Республики Марий Эл зарегистрировали 11 пожаров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

В Медведевском районе, в поселке Нужъялы, огонь повредил хозяйственные постройки на площади около 35 кв. м. В деревне Рябинка пострадал жилой дом, пожар охватил около 20 кв. м, есть один пострадавший.

В Горномарийском районе, в деревне Озерки, пожар затронул частную собственность на площади около 300 кв. м. В селе Кузнецово повреждена частная собственность на площади около 5 кв. м. В Йошкар-Оле и Волжске огонь повредил имущество и квартиру на площади по 10 кв. м. В Звениговском районе, в СНТ «Волгарь», пожар затронул садовый дом на площади около 70 кв. м.

Еще четыре пожара пришлись на горение сухой травы. Пожарные также один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Влас Северин