Ставрополье вложит 700 млн рублей в развитие глэмпингов

Ставропольский край направил в Минэкономразвития заявку на реализацию инвестпроектов по созданию 173 номеров в модульных некапитальных средствах размещения общей стоимостью около 700 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министр отметил, что в крае активно развивается современное и молодежное направление отдыха — глэмпинги. Все больше предпринимателей, работающих в сфере туризма, открывают такие объекты, предлагая гостям комфортный отдых на природе с элементами комфорта и высокого сервиса.

«На территории края уже функционирует большое количество отдельных глэмпингов и целых комплексов (баз отдыха). Часть из них была создана при государственной поддержке, что подтверждает значимость этого направления для развития регионального туризма»,— рассказал Андрей Толбатов.

Николай Аксенов