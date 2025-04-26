Сведения о непристойном поведении подростков на кладбище Кубани оказались фейком

Полиция Краснодарского края опровергла информацию, распространяемую в сети о непристойном поведении подростков на кладбище в Староминском районе. Как указано в сообщении регионального главка МВД, в интернете появились сообщения о том, что несовершеннолетние употребляют спиртные напитки на могилах героев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В полиции заявили, что данные сведения не соответствуют действительности, а описываемый инцидент произошел в другом регионе. «Рекомендуем гражданам не доверять информации, публикуемой в группах мессенджеров и соцсетях без официального подтверждения»,— говорится в заявлении полиции.

Кроме того, правоохранители призвали журналистов и блогеров обращаться за достоверными данными непосредственно в пресс-службу ведомства.

Лия Пацан