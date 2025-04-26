Власти Новороссийска не нашли подрядчика для строительства ливневки в Цемдолине

В Новороссийске признан не состоявшимся аукцион по определению подрядчика для строительства магистральной системы ливнеотведения по улице Красина в Цемдолине. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 61,6 млн руб. Выполнение работ предполагало шесть этапов строительства с окончанием в ноябре 2025 года. Авансирование не предполагалось.

На торги не было подано ни одной заявки.

Проектом предусмотрено строительство системы отвода ливневых вод и осуществление мероприятий инженерной защиты территории школы в Цемдолине. Они позволят минимизировать подтопление при интенсивных осадках территорий, находящихся ниже проектного уровня строящегося объекта образования. Согласно проекту контракта гарантийный срок на строительно-монтажные работы составлял 5 лет.

Как ранее сообщала в своем ТГ-канале замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко, публичные слушания по строительству системы ливнеотведения прошли еще в августе 2024 года. Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 5620 кв. м. С заключением о результатах проведенных публичных слушаний заинтересованные лица могли ознакомиться 30 августа 2024 года на сайте администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск.

Людмила Налтакян