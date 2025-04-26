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В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ выросла на 1,6% в годовом выражении

В марте 2025 года собираемость платежей за ЖКУ выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ выросла на 1,6% в годовом выражении

В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ выросла на 1,6% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ выросла на 1,6% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Марат Айзатуллин отметил, что в начале года платежная дисциплина обычно низкая, но во втором полугодии ситуация улучшается. За первый квартал 2025 года собираемость платежей увеличилась на 0,6%, до 97,3%. За последние 12 месяцев собираемость составила 99,4%, что на 0,1% выше, чем в прошлом году.

Министр подчеркнул, что доля электронных платежей достигает почти 81%. На 1 апреля сумма просроченной задолженности за газ составила 219 млн руб., что на 5 млн руб. меньше, чем годом ранее. Долг организаций за электроэнергию на начало апреля составил чуть более 30 млн руб., сократившись на 1,4 млн руб. за год.

Влас Северин

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