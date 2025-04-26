В Самаре полиция разыскивает 8-летнего мальчика

В Самаре полицейские разыскивают 8-летнего Демьяна Ермакова, который 26 апреля ушел в парк Победы в Советском районе и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы»,— говорится в сообщении.

Приметы ребенка: на вид 7-9 лет, рост 140-142 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза темно-карие. Был одет в футболку темного цвета, джинсы и матерчатые кроссовки синего цвета. Может передвигаться на самокате белого цвета.

Сабрина Самедова