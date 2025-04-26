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С огоньком

Интерактивный праздник в честь Дня пожарной охраны прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС совместно с другими силовыми ведомствами в честь Дня пожарной охраны провели интерактивный праздник у катера «Герой». Все желающие могли попробовать себя в роли пожарных и спасателей, посмотреть выставку современной и ретро-техники, попробовать кашу из полевой кухни. Завершился праздник забегом по Чкаловской лестнице. О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

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Сотрудница МЧС с аниматором

Сотрудница МЧС с аниматором

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Раздача воздушных шаров с символикой

Раздача воздушных шаров с символикой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мальчик пытается догнать улетевший воздушный шар

Мальчик пытается догнать улетевший воздушный шар

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Школьник с двумя воздушными шарами

Школьник с двумя воздушными шарами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дети с воздушным шаром осматривают стенд со стрелковым оружием

Дети с воздушным шаром осматривают стенд со стрелковым оружием

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военные переносят стенд со стрелковым оружием мимо Чкаловской лестницы

Военные переносят стенд со стрелковым оружием мимо Чкаловской лестницы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Военный показывает школьникам пистолет

Военный показывает школьникам пистолет

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Школьники пробуют на прочность защитный шлем

Школьники пробуют на прочность защитный шлем

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители примеряют пожарные доспехи

Посетители примеряют пожарные доспехи

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарный надевает даме маску

Пожарный надевает даме маску

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные жмут руки у горящего тренировочного противня с огнетушителями

Пожарные жмут руки у горящего тренировочного противня с огнетушителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка пытается попасть струей в мяч на подставке

Девушка пытается попасть струей в мяч на подставке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Раздача каши из полевой кухни

Раздача каши из полевой кухни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушки добровольцы оценивают площадку

Девушки добровольцы оценивают площадку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Повар ФСИН разливает чай для желающих

Повар ФСИН разливает чай для желающих

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарный застегивает ремешок каски

Пожарный застегивает ремешок каски

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мужчина вносит ребенка в автозак

Мужчина вносит ребенка в автозак

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ребенок в очках за рулем пожарного мотоцикла

Ребенок в очках за рулем пожарного мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Семья с детьми во время экскурсии по автозаку

Семья с детьми во время экскурсии по автозаку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка примеряет пожарный шлем позапрошлого века

Девушка примеряет пожарный шлем позапрошлого века

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Забег работников МЧС по Чкаловской лестнице

Забег работников МЧС по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сотрудница МЧС осматривает небосвод на предмет снегопада

Сотрудница МЧС осматривает небосвод на предмет снегопада

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Забег по Чкаловской лестнице

Забег по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Спасатель после забега по Чкаловской лестнице

Спасатель после забега по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Сотрудница МЧС с аниматором

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Раздача воздушных шаров с символикой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мальчик пытается догнать улетевший воздушный шар

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Школьник с двумя воздушными шарами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дети с воздушным шаром осматривают стенд со стрелковым оружием

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военные переносят стенд со стрелковым оружием мимо Чкаловской лестницы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Военный показывает школьникам пистолет

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Школьники пробуют на прочность защитный шлем

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители примеряют пожарные доспехи

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарный надевает даме маску

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарные жмут руки у горящего тренировочного противня с огнетушителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка пытается попасть струей в мяч на подставке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Раздача каши из полевой кухни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушки добровольцы оценивают площадку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Повар ФСИН разливает чай для желающих

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пожарный застегивает ремешок каски

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мужчина вносит ребенка в автозак

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ребенок в очках за рулем пожарного мотоцикла

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Семья с детьми во время экскурсии по автозаку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Девушка примеряет пожарный шлем позапрошлого века

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Забег работников МЧС по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сотрудница МЧС осматривает небосвод на предмет снегопада

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Забег по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Спасатель после забега по Чкаловской лестнице

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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