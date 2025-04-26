С огоньком
Интерактивный праздник в честь Дня пожарной охраны прошел в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС совместно с другими силовыми ведомствами в честь Дня пожарной охраны провели интерактивный праздник у катера «Герой». Все желающие могли попробовать себя в роли пожарных и спасателей, посмотреть выставку современной и ретро-техники, попробовать кашу из полевой кухни. Завершился праздник забегом по Чкаловской лестнице. О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
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