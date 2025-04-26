С огоньком

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС совместно с другими силовыми ведомствами в честь Дня пожарной охраны провели интерактивный праздник у катера «Герой». Все желающие могли попробовать себя в роли пожарных и спасателей, посмотреть выставку современной и ретро-техники, попробовать кашу из полевой кухни. Завершился праздник забегом по Чкаловской лестнице. О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудница МЧС с аниматором Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Раздача воздушных шаров с символикой Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мальчик пытается догнать улетевший воздушный шар Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Школьник с двумя воздушными шарами Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Дети с воздушным шаром осматривают стенд со стрелковым оружием Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Военные переносят стенд со стрелковым оружием мимо Чкаловской лестницы Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Военный показывает школьникам пистолет Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Школьники пробуют на прочность защитный шлем Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Посетители примеряют пожарные доспехи Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарный надевает даме маску Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарные жмут руки у горящего тренировочного противня с огнетушителями Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушка пытается попасть струей в мяч на подставке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Раздача каши из полевой кухни Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушки добровольцы оценивают площадку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Повар ФСИН разливает чай для желающих Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарный застегивает ремешок каски Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мужчина вносит ребенка в автозак Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ребенок в очках за рулем пожарного мотоцикла Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Семья с детьми во время экскурсии по автозаку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушка примеряет пожарный шлем позапрошлого века Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Забег работников МЧС по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сотрудница МЧС осматривает небосвод на предмет снегопада Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Забег по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Спасатель после забега по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 24 Сотрудница МЧС с аниматором Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Раздача воздушных шаров с символикой Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мальчик пытается догнать улетевший воздушный шар Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Школьник с двумя воздушными шарами Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Дети с воздушным шаром осматривают стенд со стрелковым оружием Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Военные переносят стенд со стрелковым оружием мимо Чкаловской лестницы Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Военный показывает школьникам пистолет Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Школьники пробуют на прочность защитный шлем Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Посетители примеряют пожарные доспехи Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарный надевает даме маску Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарные жмут руки у горящего тренировочного противня с огнетушителями Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушка пытается попасть струей в мяч на подставке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Раздача каши из полевой кухни Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушки добровольцы оценивают площадку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Повар ФСИН разливает чай для желающих Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пожарный застегивает ремешок каски Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мужчина вносит ребенка в автозак Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ребенок в очках за рулем пожарного мотоцикла Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Семья с детьми во время экскурсии по автозаку Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Девушка примеряет пожарный шлем позапрошлого века Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Забег работников МЧС по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Сотрудница МЧС осматривает небосвод на предмет снегопада Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Забег по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Спасатель после забега по Чкаловской лестнице Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин