Южная транспортная прокуратура контролирует права пассажиров в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за неблагоприятных метеоусловий в воздушной гавани возникли трудности с прибытием и отправлением бортов.

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Пассажиры могут сообщить о нарушении своих прав дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

Как ранее информировала пресс-служба аэропорта Сочи, из-за ограниченной видимости экипажи 11 воздушных судов были вынуждены изменить маршрут. Четыре самолета направились в Минеральные Воды, три — в Грозный, два — во Владикавказ, по одному — в Ставрополь и Махачкалу.

Лия Пацан