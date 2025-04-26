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Кандидат в депутаты от «Новых людей» обвинил конкурента из ЕР в избиении

Полиция Новороссийска начала проверку конфликта между Арменом Асатряном, руководителем местного отделения партии «Новые люди», и Игорем Решетниковым, участником праймериз «Единой России», пишет «Ъ-Кубань». Инцидент произошел у администрации Центрального района города.

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД Росси по Краснодару

Армен Асатрян утверждает, что Игорь Решетников и еще один мужчина напали на него. В результате господин Асатрян получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердила, что заявление зарегистрировано, и начата проверка.

Армен Асатрян уточнил, что инцидент не связан с политикой. Политический обозреватель Андрей Гусий сообщил, что Игорь Решетников подал заявление об исключении его из списка кандидатов «Единой России».

Лия Пацан

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