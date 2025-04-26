На Кубани тысяча библиотек присоединится к акции «Библионочь-2025»

Краснодарский край готовится к проведению 14-й всероссийской акции «Библионочь». Более тысячи библиотек региона примут участников мероприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В год 80-летия Великой Победы центральной темой акции стали «Свои герои». В программе запланированы лекции о литературе, показы редких изданий, мастер-классы и викторины. Посетителям расскажут о произведениях военных лет и писателях-фронтовиках, организуют встречи с участниками специальной военной операции.

«В прошлом году 'Библионочь' объединила больше 450 тысяч человек. Уверен, сегодняшний вечер пройдет в теплой и интересной атмосфере», – написал Вениамин Кондратьев.

Краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина совместно с Почтой России проведет акцию в рамках проекта «Письма Победы», где гости смогут отправить послания участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны. Юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы подготовила интерактивную программу «СВОи на Офицерской» с семью тематическими локациями. Посетители увидят документальный фильм, поучаствуют в творческих встречах, мастер-классах, выставках и концерте. Желающие смогут помочь в изготовлении маскировочных накидок и одеял.

В детской библиотеке им. Братьев Игнатовых состоится литературный марш «Памяти и Славы». Ребят научат складывать солдатские треугольники и делать броши из георгиевских лент, угостят полевой кашей. Мероприятие посетят ветераны боевых действий, завершится оно концертом «Музыка Победы».

Филиалы специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова будут работать с 14 до 18 часов. Гости смогут создать текст шрифтом Брайля, прочитать стихи о войне, посетить презентации книг и выставки-инсталляции.

Всего в рамках «Библионочи» пройдет около 50 литературных, творческих и музыкальных встреч. Афишу мероприятий можно найти на официальном сайте акции и на сайтах библиотек.

Лия Пацан