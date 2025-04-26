СК возбудил уголовное дело после гибели семьи с двумя детьми в Кисловодске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в квартире многоэтажного дома в Кисловодске. Среди погибших — родители и двое мальчиков в возрасте 3 лет и 4 месяцев, сообщили в СУ СК Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

По предварительной версии следствия, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом.

На место происшествия прибыли руководитель следственного отдела и оперативная группа. Специалисты СКР осмотрели место трагедии, назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы и приступили к следственным мероприятиям для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Расследование продолжается под личным контролем и.о. руководителя следственного управления Владимира Хорольского.

Николай Аксенов