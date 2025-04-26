В пермскую мэрию перешел еще один чиновник минЖКХ

Администрация Перми нашла нового первого замглавы Дзержинского района — им стал Антон Илюшин, в недавнем прошлом чиновник краевого министерства ЖКХ. Ранее он там возглавлял отдел электроснабжения. У господина Илюшина есть опыт муниципальной службы: в 2018 году он был первым замглавы Мотовилихинского района Перми, а после ухода главы Валерия Кокшарова исполнял обязанности руководителя этого района.

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Стоит отметить, что в январе в администрацию города перешел работать бывший начальник господина Ильюшина — экс-министр ЖКХ Артем Балахнин. Он трудоустроился замглавы Перми.

В Дзержинском районе господин Илюшин будет курировать благоустройство, ЖКХ, жилищный фонд, градостроительство и имущественные отношения, а также потребительский рынок, общественную безопасность и вопросы призыва.

Его предшественник Дмитрий Ракицкий покинул пост, перейдя на работу в коммерческую структуру. Господин Ракицкий занимал эту должность с 1 февраля 2024 года, сменив осужденного за превышение полномочий Николая Ракинцева. До назначения в Дзержинский район работал в администрации Индустриального района Перми начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.