Факел поднесли к солдату

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась 25 апреля у реконструированного Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске. Частицу пламени для этого привезли с Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду в Москве. Среди прочего, во время церемонии заложили капсулу Победы с письмами и пожеланиями потомкам от современников. Ее вскроют в мае 2045 года. Как прошло торжественное мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».