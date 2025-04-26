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Факел поднесли к солдату

Как прошла церемония зажжения Вечного огня после ремонта монумента в Ижевске

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась 25 апреля у реконструированного Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске. Частицу пламени для этого привезли с Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду в Москве. Среди прочего, во время церемонии заложили капсулу Победы с письмами и пожеланиями потомкам от современников. Ее вскроют в мае 2045 года. Как прошло торжественное мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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