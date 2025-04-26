Власти Сочи рекомендовали соблюдать меры безопасности из-за непогоды

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и Федеральной территории Сириус. По прогнозам метеорологов, туман ожидается в течение суток 26 апреля и утром следующего дня. Кроме того, в воскресенье, 27 апреля, в некоторых районах возможны грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии курорта рекомендуют местным жителям и приезжим воздержаться от пребывания у водоемов, не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами. Водителям следует проявлять повышенную осторожность при управлении автомобилем в условиях ограниченной видимости.

В горной местности на высоте свыше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. В экстренных ситуациях гражданам необходимо обращаться по единому номеру 112.

Лия Пацан