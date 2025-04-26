Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Из-за неблагоприятных метеоусловий 26 апреля аэропорт Сочи работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 13:00, аэропорт обслужил 30 прибывающих и 29 отправляющихся рейсов. Экипажи 11 авиарейсов ушли на запасные аэродромы: четыре борта приземлились в Минеральных Водах, три — в Грозном, два — во Владикавказе и один — в Махачкале. Часть самолетов совершила посадку в штатном режиме в периоды улучшения видимости.

Ожидается, что до конца суток 26 апреля и в течение 27 апреля авиакомпании будут корректировать расписание. Пассажирам следует готовиться к изменениям времени вылета и прибытия.

Наталья Решетняк