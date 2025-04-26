Ярославский губернатор разрешил включить отопление

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главам районов возобновить отопительный период, если есть такая необходимость и техническая возможность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с ухудшением погодных условий главы муниципальных образований принимают решения о необходимости восстановления отопления. Руководители территорий в первую очередь должны заботиться о жителях. И если видят, что ситуация действительно требует таких мер, и, главное, для этого есть техническая возможность – необходимо действовать»,— написал губернатор и добавил, что соответствующие полномочия у глав районов есть.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально отопление во всей области хотели выключить 1 мая, однако в связи с высокими температурами воздуха решили начать отключать уже 19 апреля. 25 апреля министерство региональной безопасности предупредило жителей региона о предстоящих заморозках с 26 по 28 апреля. Некоторые районы региона, например, Любимский и Большесельский, уже приняли решения о возобновлении подачи тепла.

Алла Чижова