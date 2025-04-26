В Ярославской области выпал снег

В некоторых районах Ярославской области 26 апреля прошли осадки в виде снега. Очевидцы и СМИ в соцсетях публиковали фотографии непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вести.Ярославль Фото: Вести.Ярославль

В частности, снег заметили на дороге в 20 км от Данилова и в Рыбинске. В соседнем с Ярославским Вологодском регионе за прошедшую ночь выпало до 9 мм снега.

Ранее в министерстве региональной безопасности предупреждали жителей Ярославской области о заморозках до -5 градусов с 26 по 28 апреля. Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, с вечера 26 апреля и до вечера 27 апреля в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Алла Чижова