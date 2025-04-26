На Кубани и в Адыгее ночью перекроют трассу М-4 «Дон»

Движение на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Адыгее будет временно остановлено в ночное время для монтажа пролетов габаритных ворот пешеходных переходов. Обэтом сообщаетт ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Первое перекрытие запланировано в ночь с 28 на 29 апреля 2025 года с 00:00 до 04:00 на 1360-м километре вблизи Адыгейска. Второе ограничение движения произойдет в ночь с 29 на 30 апреля на 1327-м километре (Восточный обход Краснодара). В обоих случаях дорога будет закрыта на 30 минут.

Организаторы работ просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов и приносят извинения за возможные неудобства.

До конца 2025 года на трассе М-4 «Дон» завершится строительство новых пешеходных переходов на 1327-м, 1360-м, 1387-м и 1390-м километрах.

Лия Пацан