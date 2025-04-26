На Кубани отмечают 34-ю годовщину реабилитации казачества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем реабилитации казачества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сегодня 34-я годовщина реабилитации казачества. За это время казачество в нашем крае прошло непростой путь от первых шагов возрождения до уверенного развития. Наши казаки с честью выполняют свое главное предназначение: следят за порядком на улицах, охраняют государственную границу, мужественно защищают суверенитет России в зоне спецоперации, создают собственную экономику», — написал глава региона в Telegram-канале.

Господин Кондратьев подчеркнул, что Кубанское казачье войско является самым многочисленным в стране — в его рядах состоят более 57 тыс. человек. На сегодняшний день более 9,5 тыс. кубанских казаков принимают участие в специальной военной операции.

Закон «О реабилитации репрессированных народов», в число которых входило и казачество, был принят 26 апреля 1991 года. Третий год подряд Краснодарский край занимает лидирующие позиции среди регионов по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества. По большинству показателей Кубанское казачье войско остается лучшим в России.

Лия Пацан