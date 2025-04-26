В Чувашии в ходе федерального эксперимента ведется тестирование цифрового рубля по четырем направлениям: два касаются расчетов с юридическими лицами и два — с физическими. Об этом ТАСС сообщил глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия тестирует цифровой рубль в бюджетных расчетах по четырем направлениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Чувашия тестирует цифровой рубль в бюджетных расчетах по четырем направлениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работа организована через специально созданную межведомственную группу. Из первоначально отобранных 12 возможных сценариев применения цифрового рубля для контроля целевого использования бюджетных средств были выбраны наиболее перспективные варианты.

Сейчас в республике прорабатывают все технологические процессы на тестовой платформе, а первые практические результаты должны получить уже осенью 2025 г. Глава региона подчеркнул, что новый финансовый инструмент открывает значительные возможности для повышения прозрачности бюджетных расходов, а в перспективе может быть востребован и в розничных расчетах.

Эксперимент проводится на платформе цифрового рубля, разработанной Банком России. Его итоги позволят определить оптимальные модели интеграции цифровой валюты в систему государственных финансов.

Влас Северин