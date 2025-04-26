Власти к июню найдут нового подрядчика для капремонта поликлиники №2 в Батайске

Контракт с подрядчиком, который ранее был выбран для ремонта поликлиники №2 центральной городской больницы в западной части Батайстка, будет расторгнут в судебном порядке. Новый подрядчик будет определен до конца мая. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Причиной смены исполнителя работ по ремонту поликлиники является срыв сроков исполнения контракта. «Ее начали кaпитально ремонтировать еще в 2023 году. Oднако, сейчас выполнено лишь 20% от запланированного объема – работы затянул подрядчик», - говорится в сообщении.

Сергей Иванов