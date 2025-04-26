Артемий Лебедев оценил скульптуру слонов в аэропорту Ставрополя

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев разместил публикацию о Ставрополе в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ запрещенной экстремистской организацией). Он оценил экстерьер аэропорта краевого центра, обратив внимание на композицию из семьи южных слонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Резанцев Фото: Андрей Резанцев

«В Ставрополе решили доказать, что Россия — родина слонов. Одобряю»,— прокомментировал Артемий Лебедев.

Скульптурная группа, установленная на территории воздушной гавани, представляет собой композицию из двух крупных и двух маленьких слонов.

Николай Аксенов