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Годовой план по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 15%

В Татарстане продолжается капитальный ремонт 324 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях республики, общий объем выполнения программы составляет 15%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Годовой план по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 15%

Годовой план по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Годовой план по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 15%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сезонные работы выполнены на 9%. За последние две недели завершен капремонт в 12 домах в четырех районах республики.

Всего в 2025 году планируется отремонтировать 911 домов в 42 муниципалитетах на общую сумму 11,3 млрд руб. Для 562 домов уже определены подрядные организации, продолжается работа по проведению электронных аукционов.

Влас Северин

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