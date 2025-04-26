В Татарстане определили лауреатов премии Тукая за 2025 год

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий Татарстана имени Габдуллы Тукая за 2025 год. Награды удостоены шесть деятелей культуры и искусства.

Среди награжденных — Раниф Шарипов за книги «омга» («Пятница») и «Бртек бртек яктылык» («Крупицы света»), а также Мансур Гилязов за сборник пьес «Словарь любви». В числе пьес — «Бичура», «Баскетболист» и «Игезк» («Близнецы»).

Премию также получили Айрат Кашаев, Александр Полубенцев и Ильнур Гайфуллин за постановку балета «Иакинф». Рифхат Якупов отмечен за вклад в развитие фотоискусства в Татарстане и сохранение культурного наследия татарского народа, а также за фотоальбом «Сабантуй».

Влас Северин