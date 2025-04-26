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Ливень в селе Юца Предгорного округа затопил 16 домов

Грязевой поток, образовавшийся после проливного дождя затопил улицу Центральную в селе Юца. В результате стихийного бедствия пострадали 16 домовладений. Об этом сообщает администрация Предгорного округа.

Фото: администрация Предгорного округа

Фото: администрация Предгорного округа

«Специальные службы уже завершили откачку воды с приусадебных участков. Стихия залила как на придомовые территории, так и внутрь жилых помещений. В одном из строений уровень затопления достиг оконных проемов»,— следует из сообщения.

После откачки воды мотопомпами на поверхности остался значительный слой ила, с которым в настоящее время работают специалисты.

Глава муниципалитета Николай Бондаренко посетил пострадавший населенный пункт, где провел встречу с местными жителями. Он сообщил, что для предупреждения аналогичных происшествий власти рассматривают проекты по созданию системы водоотведения.

Николай Аксенов

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