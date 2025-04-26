В программе капремонта Ставрополья участвуют более 9 тысяч домов

В 2025 году программа капитального ремонта Ставропольского края охватывает 9289 многоквартирных домов, в 7348 из которых формируются взносы. За последний год служба регионального фонда взыскала с должников 174,5 млн руб., сообщили на заседании комиссии по экономическому развитию Общественной палаты края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Участники совещания подчеркнули, что результативность программы зависит не столько от подрядных организаций, сколько от вовлеченности самих жителей.

При возникновении долгов владельцам жилья направляются извещения. Если задолженность сохраняется, к работе приступает юридический отдел фонда капитального ремонта региона. В 2024 году было направлено 6,4 тыс. заявлений мировым судьям на сумму 83 млн руб. и подано 110 исков на 53 млн руб.

Николай Аксенов