Тюменцы-ликвидаторы радиационных аварий получат единовременные выплаты

В Тюменской области инвалидам и участникам ликвидации радиационных аварий предоставляются меры социальной поддержки, включая бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, сообщили в пресс-службе областного правительства. На эти цели предусмотрено более 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чернобыльская АЭС после аварии в 1986 году

Фото: Книга «Огонь, вода и настоящие люди» Чернобыльская АЭС после аварии в 1986 году

Фото: Книга «Огонь, вода и настоящие люди»

В регионе проживает более 600 участников ликвидации последствий таких, аварий как на Чернобыльской АЭС в 1986 году и производственном объединении «Маяк» в 1957 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность этих выплат и выразил благодарность ликвидаторам за их самоотверженность и отвагу, которые останутся в памяти как пример служения Родине.

По данным пресс-службы правительства, средства поступят на счета ликвидаторов автоматически.

Полина Клейн