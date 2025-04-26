В Приволжском, Вахитовском и Советском районах Казани перестали работать светофоры на 10 перекрестках. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани после дождя перестали работать светофоры на десяти перекрестках

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Казани после дождя перестали работать светофоры на десяти перекрестках

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Светофоры не работают на пересечениях улиц Магистральной и Кулагина, Ершова и Зинина, а также Тэцевской и Химической.

Работа светофорного объекта на перекрестке Проспекта Победы и улице Дубравная была восстановлена первой. Позже была возобновлена работа светофоров на перекрестках Назарбаева-Павлюхина, Назарбаева-Петербургская, Мамадышский тракт-Аббасова, Островского-Миннулина и Фермское шоссе-Тульская.

Влас Северин