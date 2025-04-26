Жена осужденного лидера ОПГ «Хади Такташ» требует его перевода в другую колонию

Супруга Радика Галиакберова (известного как «Раджа»), главаря организованной преступной группировки «Хади Такташ», подала иск о переводе мужа из колонии «Полярная сова» в учреждение ближе к месту ее проживания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным судебных документов, женщина ссылается на значительное расстояние до колонии — около 3,5 тыс. километров, а также отсутствие необходимых средств и здоровье, затрудняющие посещения. Первоначальное обращение во ФСИН с просьбой о переводе в мордовскую ИК-1 «Сосновка» было отклонено из-за отсутствия предусмотренных законом оснований.

Суд также отказал в удовлетворении иска, не усмотрев исключительных обстоятельств для перевода. Решение было обжаловано дважды — в конце марта и середине апреля 2024 года.

Радик Галиакберов был приговорен к пожизненному сроку в колонии строгого режима с конфискацией имущества в 2002 году. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям УК РФ: бандитизм, умышленные убийства, мошенничество и организация преступного сообщества.

Влас Северин