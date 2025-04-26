Минобороны: над Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Крымом в утренние часы.

«С 7.30 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым»,— говорится в сообщении военного ведомства.

Ночью российские силы ПВО нейтрализовали 45 беспилотников: 27 — в Курской области, 16 — в Белгородской, по одному — в Ростовской и Липецкой областях.

Лия Пацан