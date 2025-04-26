В Челябинске СК проводит проверку после падения трехлетнего мальчика из окна

Следственные органы проводят в Челябинске доследственную проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки. Пострадавший трехлетний мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Происшествие случилось вечером 25 апреля в одном из дворов на улице 2-я Эльтонская в микрорайоне Чурилово. По предварительным данным, трехлетний мальчик, используя стул, залез на подоконник балкона и выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Его мать в это время находилась в другой комнате. Ребенка госпитализировали, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также просят южноуральцев быть более внимательными к детям и не оставлять их без присмотра.