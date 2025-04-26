За ночь над четырьмя регионами РФ сбили 45 беспилотников

За минувшую ночь были атакованы четыре российских региона, следует из сообщения Минобороны. Было сбито 45 беспилотников самолетного типа.

Больше всего сбили БПЛА над территорией Курской области. 16 беспилотников силы ПВО уничтожили над Белгородской. По одному сбили над Ростовской и Липецкой областями.

В Ростовской области беспилотник сбили в Миллеровском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. В Липецкой области губернатор Игорь Артамонов ночью объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не прокомментировал последствия налета в своем Telegram-канале. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 26 апреля, утром сообщил, что в больницах региона сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве лечатся трое взрослых и один ребенок. В своем видеообращении он добавил, что за минувший день погибло еще два мирных жителя.