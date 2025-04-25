Суд ужесточил приговор руководству КПК «Хорс» по делу о хищении 89 млн рублей

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда по представлению прокуратуры ужесточила наказание руководителю и двум сотрудникам потребительского общества (ПО) «Хорс-Инвест» и кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Хорс», похитившим более 89 млн руб. у 110 граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Львова, Оксаны Гречки и Дениса Саляхутдинова в возрасте от 35 до 47 лет. Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что с августа 2014 по июнь 2017 года руководитель Львов вместе с бухгалтером Гречкой и помощником Саляхутдиновым, используя служебное положение в ПО «Хорс-Инвест» и КПК «Хорс», обманывали граждан. Соучастники убеждали вкладчиков в осуществлении законной инвестиционной деятельности в якобы высокодоходные финансовые проекты с ежемесячной прибылью 3-5%.

Фигуранту вину не признали и ущерб потерпевшим не возместили. Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционную инстанцию из-за чрезмерной мягкости наказания.

Краевой суд согласился с представлением прокуратуры и ужесточил приговор. Сергею Львову назначено 5,4 года, Денису Саляхутдинову — 1,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Оксане Гречке усилено наказание до четырех лет с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Жалобы осужденных и их защитников оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко