В Адыгее приостановили поиски 11-летнего мальчика, упавшего в реку Белая

Спасатели МЧС России по Адыгее временно приостановили поиски 11-летнего мальчика из Краснодарского края, который упал в реку Белая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Адыгее Фото: МЧС России по Адыгее

Специалисты завершили шестой день поисков пропавшего ребенка, обследовав 31 км береговой линии. Как отметили в МЧС, «несмотря на предпринятые усилия, поиски не увенчались успехом».

Возобновление поисковых мероприятий запланировано на утро 26 апреля.

Трагедия произошла 20 апреля во время семейного отдыха в поселке Никель. Семья из Краснодарского края приехала на экскурсию в Гранитный каньон. Во время прогулки мальчик оступился и сорвался в воду. Отец пытался извлечь сына из потока, но не справился с течением. Следственные органы проводят проверку по факту безвестного исчезновения ребенка.

Анна Гречко