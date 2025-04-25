Уральская ТПП провела «квартирник» для бизнеса и власти в честь 80-летия Победы

Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) провела музыкально-поэтический вечер в формате «квартирника» под названием «А значит, нам нужна одна Победа», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в креативном кластере «Домна» и собрало около 100 представителей бизнеса, власти и общественности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты

«На этих песнях выросло не одно поколение россиян. Они попадают точно в сердце и хранят память о войне, в которой сражались за Родину наши деды и прадеды»,— отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

В вечере приняли участие руководители крупных промышленных предприятий, члены УТПП, представители органов власти, включая заместителя губернатора Дмитрия Ионина и председателя Екатеринбургской гордумы Анну Гурарий и главу Екатеринбурга Алексея Орлова. Гости исполняли песни военных лет и читали стихи.

Для участников вечера работала выставка «Урал: Родины щит и меч» о вкладе уральской промышленности в Великую Победу, которая была специально перенесена из резиденции губернатора на площадку «Домны». Кроме того, гостям показали мини-фильм, созданный Уральской ТПП на основе материалов из фотоархивов предприятий региона.

Полина Щуцкая