Морской университет ищет подрядчика для ремонта общежития за 420 млн рублей

Руководство ГМУ имени Ф.Ф. Ушакова объявило открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общежития в административно-учебном корпусе № 1. Начальная стоимость контракта — 420,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Корпус включает в себя технические и вспомогательные помещения, кладовые грязного и чистого белья, складские помещения, административную часть, блок спальных помещений с санузлами, комнаты самоподготовки, бытового обслуживания и отдыха, кладовые, комнаты для занятий спортом и др.

Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля, подведение итогов запланировано на 5 мая 2025 года.

Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, расположенное в Новороссийске.

Основное направление деятельности — подготовка специалистов в области судовождения, эксплуатации судовых энергетических установок, экономики, морского права.

Людмила Налтакян