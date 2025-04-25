Уфимского бизнесмена Олега Макаренко отправили под домашний арест на два месяца

Советский райсуд Уфы отправил на два месяца под домашний арест владельца ООО «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко, сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Рамиль Гизатуллин. По словам защитника, господину Макаренко инкриминируют дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Господин Гизатуллин пояснил, что, по версии следствия, обвиняемый, являясь профессором Уфимского государственного нефтяного технического университета, взял у трех студентов по 130 тыс. руб. для успешной сдачи сессии.

Адвокат добавил, что информация о якобы проведенных вчера обысках в доме и на работе его подзащитного, опубликованная в Telegram-каналах, не соответствует действительности.

Олег Макаренко вину не признает.

Венера Хисамова