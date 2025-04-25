Чувашия укрепляет сотрудничество с Узбекистаном в торгово-экономической сфере

В ходе рабочего визита в Узбекистан глава Чувашской Республики Олег Николаев провел переговоры с главой Кашкадарьинской области Муроджоном Азимовым, где стороны обсудили перспективы совместных торгово-экономических связей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

По словам господина Николаева, чувашская делегация привезла с собой конкретные предложения от республиканских предприятий и готова поддержать локализацию узбекских производств в регионе.

За последние четыре года внешнеторговый оборот Чувашии с Узбекистаном вырос на 62%, а экспорт — на 11,9%. Также Узбекистан вошел в шестерку ключевых торговых партнеров республики.

Муроджон Азимов предложил создать совместные предприятия по производству пищевой продукции и ветеринарных препаратов, отметив потенциал промышленной кооперации.

Основу чувашского экспорта составляют электрооборудование, химическая продукция и древесина, тогда как из Узбекистана поступают продовольственные товары, стройматериалы и текстиль.

Артём Дергунов