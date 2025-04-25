В Черноземье 26 апреля будет облачно и дождливо, от 4°С до +15°С

В субботу, 26 апреля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от 4°С до +15°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, температура составит до +11°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +14°C.

В Воронеже ночью будет ясно, до +10°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь, до +15°C.

В Курске в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +6°C. Днем — до +10°C.

В Липецке ночью будет облачность с прояснениями, до +6°C. Днем пойдет дождь, а температура поднимется до +10°C.

В Орле в течение суток прогнозируется облачность и дожди. Ночью — до +4°C. Днем — до +11°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до +7°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь. Воздух прогреется до +14°C.

Егор Якимов