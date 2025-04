«В объятия любви и 5000 свечей», наив Японии и фильм «Бруталист»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить «В объятия любви и 5000 свечей» в исполнении струнного оркестра Lumisfera, а также послушать песни Леонида Утесова и сходить на органный концерт. В музеях можно посетить выставки в рамках «Библионочи», познакомиться с наивным искусством Японии и творчеством Дэвида Боуи. В театрах — сходить на оперу «Алиса в Зазеркалье» и балет «Каменный цветок», а еще на спектакли «Салют динозаврам!» и «Рожденные в СССР». В кино — посмотреть фильм Брэда Корбета «Бруталист». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Оркестр

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

В Екатеринбург-Экспо 26 апреля состоится концерт «В объятия любви и 5000 свечей». В исполнении струнного оркестра Lumisfera прозвучат самые чувственные композиции Ланы дель Рей, Людовико Эйнауди, Астора Пьяццоллы и Яна Тирсена. Кроме оркестра, на сцену выйдет вокалистка Вероника Воронкевич. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

В EverJazz 30 апреля состоится концерт «Песни Леонида Утесова» в исполнении Дмитрия Матушкина и резидентов клуба. Программа включает лирические, иронические песни Леонида Утесова, а также песни военного цикла. В составе музыкантов: Александр Титов (рояль), Александр Доброславин (бас), Дмитрий Матушкин (вокал) и другие. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Солист Свердловской филармонии, органист Тарас Багинец

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 30 апреля состоится концерт «Мультимедийное погружение в органный Париж». Цифровой орган позволит погрузиться в первозданную акустику Кафедрального собора Нанси и создаст эффект присутствия. Солист филармонии Тарас Багинец исполнит три прелюдии и фуги Марселя Дюпре и Органную симфонию № 5 Шарля-Мари Видора. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 2 мая квартет «La Caffee» представит обновленную программу «Музыка из фильмов». Исполнители сыграют популярные композиции из жизнеутверждающих советских кинолент и мультфильмов, а также мелодии из культовых голливудских фильмов «Армагеддон», «В джазе только девушки» и многих других. В составе музыкантов: Вячеслав Жижилев (фортепиано), Борис Жвакин (саксофон), Антон Шобухов (бас-гитара), Геннадий Лившин (ударные). Стоимость — от 800 руб.

Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприянова

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Выставки

В арт-галерее Ельцин-центра продолжается выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Экспозиция включает более 150 работ, как известных, так и ранее не выставлявшихся. Выставка исследует темы истории, ностальгии через культурные артефакты и частную историю человека как части «коллективного тела». Фотохудожник использовал различные эффекты: отражение, засвечивание, кадрирование, наложение слоев для создания инсталляций и фотообъектов. Экскурсии по выставке проводятся по субботам. Экспозиция продолжит работу до 15 июня. Стоимость полного билета на выставку — 200 руб.

В Литературном квартале с 25 по 26 апреля состоится «Библионочь-2025». В рамках нее в музее Бажова 25 апреля пройдет музыкальная экскурсия «Пуличка и Валестена: любовь побеждает все», на которой расскажут о музыке в доме Бажовых и судьбе жены писателя (стоимость билета — 300 руб.). В музее Мамина-Сибиряка 26 апреля состоится выставка-презентация «Мы ушли на рассвете...», посвященная поэту Дмитрию Удинцеву, участнику Великой отечественной войны и внучатому племяннику Мамина-Сибиряка. Стоимость билета — от 100 руб.

В Музее Бориса Ельцина 26 апреля в рамках «Библионочи» состоится экскурсия «За кулисами книг: судьбы писателей XX века». Она будет посвящена истории России XX века в художественной литературе и влиянию реалий времени на жизнь и творчество писателей. Посетители узнают, как события и испытания отразились на судьбах Ахматовой, Цветаевой, Зощенко, Окуджавы, Солженицына, Бродского и других писателей и поэтов. Стоимость билета — 450 руб.

Выставка «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» 26 апреля пройдут экскурсии по выставке «Сюрр…Вам что раньше не приходилось удивляться?». Экспозиция, посвященная сюрреализму и его влиянию на различные виды искусства с 1924 года до сегодняшнего дня, включает в себя семь тематических локаций. Выставка рассказывает о 50 представителях дадаизма и сюрреализма через инсталляции, звук, кино, фото, видео и арт-объекты. Стоимость билета — от 300 руб.

Возле колледжа Ползунова 27 апреля начнется экскурсия «Маршрут памяти». Она представляет собой аудиоспектакль-путешествие по знаковым местам Екатеринбурга, рассказывающий о событиях 30-х годов ХХ века — периоде «Большого террора». В основу спектакля легли более 30 интервью жителей Свердловска, дополненные историческими документами. Маршрут заканчивается в Мемориальном комплексе на 12-ом километре Московского тракта. Стоимость билета — 800 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 30 апреля пройдет открытая экскурсия по выставке «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева». Петербургский скульптор Виктор Грачев визуализирует общие умозрительные понятия, опираясь на особенности выбранного материала — мрамора. Экскурсию проведет куратор выставки Эрна Хисамутдинова. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 30 апреля пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный Дэвиду Боуи. Его творчество поражало своей непредсказуемостью и изобретательностью. На протяжении карьеры Дэвид Боуи сменил около 10 различных образов и масок: хиппи-романтик, пришелец с Марса Зигги, Безумный Аладдин, Алмазный Пес, Изможденный Белый Герцог, берлинский авангардист. На встрече полностью на виниле прозвучит самый концептуальный альбом «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972 год). Стоимость полного билета — от 400 руб.

Музей наивного искусства

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее наивного искусства 2 мая в рамках Фестиваля японской культуры состоится лекция «Голый генерал и виды Фудзи. Наивное искусство Японии». Лекция приоткроет уникальный взгляд на Японию — взгляд японского наивного художника, использующего такие традиционные техники, как живопись тушью, бумажные коллажи, расписные ширмы и деревянная скульптура. Слушатели познакомятся с творчеством Ямаситы Киеси («Голый генерал»), Маруки Сумы, Рокуро Таниути, Савады Синити, бабушки Суми и Excel-живописцем Тацуо Хориути. Стоимость полного билета — 200 руб.

"Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Уральском государственном театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 26 апреля показывают оперу Ефрема Подгайца «Алиса в Зазеркалье». По сюжету, Алиса путешествует по Зазеркалью, которое предстает как огромная шахматная доска. Здесь разворачивается битва между белыми фигурами, олицетворяющими собой детский мир, и черными (мир взрослых). Черная Королева в опере выступает в качестве наставника, который представляет непознанный взрослый мир. Алиса не следует общим правилам, стремясь к самопознанию, погружаясь в собственное подсознание, сталкиваясь со своими страхами. В конце путешествия, поняв, что ей суждено стать Белой Королевой, Алиса возвращается в реальный мир, готовой к взрослой жизни. Режиссер-постановщик — Елизавета Корнеева. Стоимость билета — от 400 руб.

В Уральском государственном театре эстрады 26 апреля представят концертную программу «Рожденные в СССР». Зрителей ждет погружение в атмосферу 1960-80-х годов с песнями, которые стали символами эпохи: «Эхо любви», «Не кочегары мы, не плотники», «Хорошие девчата», «Главное ребята, сердцем не стареть!» и многими другими. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Малом драматическом театре «Театрон» 26 апреля покажут один из новых спектаклей — «Пикник на обочине», поставленный по мотивам одноименной повести братьев Стругацких. По сюжету, небольшой город Хармонт становится местом контакта с внеземной цивилизацией, которая оставила после себя опасную Зону, полную загадочных артефактов. Сталкеры, рискуя жизнью, отправляются в Зону на поиски ответов на вечные вопросы о смысле жизни, добре и зле, цене человеческой жадности. Стоимость билета — от 700 руб.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 27 апреля состоится вокальный стендап «На волне Non Solo». В новой программе, посвященной 15-летию проекта, певцы выступают в роли остроумных радио диджеев и мастеров стендапа. Музыкальный репертуар охватывает несколько десятилетий: от советских хитов из фильмов «Бриллиантовая рука», «Свадьба в Малиновке», до современных треков из сериалов «Слово пацана», «Казачок» и фильмов «Майор Гром», «Последний богатырь». Режиссер-постановщик — Дарья Потатурко. Стоимость билета — 1,6 тыс. руб.

На Театральной платформе «В Центре» (Ельцин-центр) 28 апреля состоится показ спектакля «Циники» по одноименному роману Анатолия Мариенгофа. Постановка рассказывает о героях, застигнутых врасплох революцией и Гражданской войной. Пытаясь спастись и приспособиться к новой жизни, они погружаются в любовь, все больше избегая реальность и приближаясь к трагическому концу. Режиссер — Антон Морозов. Стоимость билета — 800 руб.

В Центре современной драматургии 29 апреля покажут спектакль «Салют динозаврам!» по пьесе Геннадия Мамлина. Это история о встрече пожилой дамы из сибирской глубинки Анны Андреевны и ее внучатого племянника, столичного школьника Васи. В пределах одной квартиры сталкиваются два поколения, два одиночества и два совершенно разных подхода к жизни, и стараются научиться друг у друга. Спектакль напоминает о простой истине: «Человеку нужен человек». Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Балет "Каменный цветок" в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене «Урал Опера Балет» 30 апреля и 2 мая — недавняя премьера, балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок». В новой постановке Антона Пимонова и Юлианы Лайковой спектакль выходит за рамки истории о создании малахитовой вазы и обращается к мифологии сказов Бажова, повествуя об «уральском народе» и о том, как сохранить себя, когда вокруг «расцветают» каменные цветы. Стоимость билета — 600 руб.

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Музее андеграунда 29 апреля состоится просмотр фильма Брэда Корбета «Бруталист» и его обсуждение с философом Михаилом Витушко. Кинолента Брэди Корбета затрагивает темы силы, разрушения и моральной ответственности через призму жизни архитектора, чья амбициозная карьера сопровождается личными и профессиональными катастрофами. Название фильма отсылает к архитектурному стилю брутализм, символизирующему внутреннюю борьбу и разрушения. В кинокартине рассматриваются вопросы о личной амбиции, стремлении к совершенству, власти, изоляции и последствиях выбора. Стоимость полного билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева