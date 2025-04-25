Краснодарский край подготовил более 600 мероприятий для туристов в 2025 году

Власти Кубани готовят к летнему сезону программу из более 600 событийных мероприятий. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Руппель на заседании комиссии Госсовета РФ по туризму, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Краснодарский край уже зарекомендовал себя как круглогодичный курорт. С начала года мы приняли свыше 2 млн туристов, это на 4% больше чем годом ранее. Вместе с тем, примерно половина турпотока в регион приходится на летние месяцы — это период максимальной развертываемости номерного фонда»,—

отметил господин Руппель.

В 2025 году гостей будут принимать около 11 тыс. средств размещения на более чем 630 тыс. мест. Каждый шестой гостиничный номер в России, по словам вице-губернатора, находится на Кубани. Глубина бронирования по побережью достигает четырех месяцев: на Черноморском побережье забронировано 50% номерного фонда, на Азовском — 33,5%.

Всего за пять лет в регионе открыли 180 новых отелей, а число объектов категории 4 и 5 звезд выросло в полтора раза — до 320. Около 86 отелей работают по системе «все включено» и «ультра все включено». Большинство учреждений — 68 объектов — расположены в Анапе.

Говоря о курортном сезоне в Анапе и Темрюкском районе, Александр Руппель подчеркнул, что качество питьевой воды, воздуха и продуктов питания соответствует требованиям Роспотребнадзора. Ограничения касаются только использования пляжей и купания в море. Вместе с тем, власти Кубани прорабатывают масштабную событийную программу с использованием всех возможных вариантов альтернативного туризма.

Особое внимание уделено детскому отдыху: край ежегодно принимает около 300 тыс. детей, треть из которых размещается в 27 лагерях на побережье. Упор сделан на образовательные и спортивные программы, а также креативные индустрии.

Кроме пляжного отдыха, туристам предложат винный, сельский, патриотический, событийный и активный туризм. По данным администрации края, в сезоне-2025 будут работать более 730 объектов турпоказа.

Анна Гречко