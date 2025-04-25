Елена Попова назначена замруководителя Волжско-Камского МУ РПН

Елена Попова назначена на должность заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора (МУ РПН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обязанностях госпожи Поповой будет кураторство трех подразделений: отдела администрирования платежей, отдела экологической экспертизы и отдела информационно-аналитической работы.

Ранее Елена Попова возглавляла отдел государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности в этом же ведомстве.

Артём Дергунов