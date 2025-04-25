В пензенском Азарапино на пожаре погиб человек

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту гибели на пожаре в селе Азарапино Наровчатского района 60-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, пожар в доме произошел днем накануне, в четверг. На теле погибшего выявили следы термического воздействия, других телесных повреждений не было.

По предварительным сведениям, к пожару могла привести неисправная электропроводка. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов