Глава Кубани наградил 48 активистов движения «Пост №1»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил 48 участников III Всероссийского патриотического форума активистов движения «Пост 1». Вручение памятных статуэток состоялось на церемонии закрытия, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Вы несете почетный караул, отдавая дань уважения всем защитникам, кто 80 лет назад сражался за свободу и независимость нашей страны, вы сохраняете историю своих родов и фамилий. Никому не позволяйте переписать нашу историю. Пока будет жить память, будет жить наш народ»,— подчеркнул господин Кондратьев.

По словам губернатора, за три года проведения форум превратился в эффективную площадку для обмена опытом и генерации идей среди постовцев со всей России.

В текущем году активисты форума в течение четырех дней разрабатывали годовой план деятельности движения «Пост №1», знакомились с достопримечательностями Краснодара, посетили Выставочный зал Боевой Славы и заступили на Почетную Вахту Памяти. Кроме россиян, в мероприятии приняли участие представители Беларуси, Абхазии и Сербии.

21 апреля 2025 года краснодарский проект патриотического форума активистов движения «Пост 1» занял третье место на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

На церемонии закрытия форума присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Елена Беликова и сенатор РФ Сергей Карякин.

Анна Гречко