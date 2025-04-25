В Туапсинском районе иностранец получил 10 лет за попытку торговли наркотиками

Туапсинский городской суд вынес приговор 27-летнему гражданину Республики Армения, незаконно находившемуся на территории России. Фигуранта дела признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в ноябре 2024 года подсудимый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом для реализации наркотиков в Туапсинском районе. По указанию сообщника фигурант дела забрал из тайника партию наркотических веществ в 76 свертках и, по данным правоохранительных органов, намеревался доставить их в Туапсе для дальнейшей продажи. Довести замысел до конца злоумышленнику не удалось — его задержали сотрудники полиции.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, личностные характеристики подсудимого и смягчающие обстоятельства, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик