Западные страны созвали Совбез ООН по конфликту на Украине

Совет Безопасности ООН проведет 29 апреля заседания по вопросам конфликта на Украине, сообщило российское постпредство при организации «РИА Новости». В постпредстве уточнили, что встреча пройдет в 16:00 по местному времени (23:00 мск) по запросу западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

В предыдущий раз Совбез ООН собирался для обсуждения конфликта на Украине 8 апреля. Тогда, как сообщала пресс-служба организации, темами встречи стали гибель гражданского населения в ходе боевых действий, поставки гуманитарной помощи и попытки урегулирования конфликта.