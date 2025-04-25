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Коммерсантъ FM
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Западные страны созвали Совбез ООН по конфликту на Украине

Совет Безопасности ООН проведет 29 апреля заседания по вопросам конфликта на Украине, сообщило российское постпредство при организации «РИА Новости». В постпредстве уточнили, что встреча пройдет в 16:00 по местному времени (23:00 мск) по запросу западных стран.

Фото: Yuki Iwamura / AP

Фото: Yuki Iwamura / AP

В предыдущий раз Совбез ООН собирался для обсуждения конфликта на Украине 8 апреля. Тогда, как сообщала пресс-служба организации, темами встречи стали гибель гражданского населения в ходе боевых действий, поставки гуманитарной помощи и попытки урегулирования конфликта.

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