«Фокус на своей игре»

Ярославский ХК «Локомотив» провел открытую тренировку перед стартовыми матчами полуфинала Кубка Гагарина. Игроки восстанавливаются после длинной серии с «Авангардом» и готовятся к «тяжелой» серии с «Салаватом Юлаевым». Вместе с тем основной фокус по-прежнему остается на своей игре.

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23 апреля завершилась тяжелая семиматчевая серия «Локомотива» и «Авангарда», по результатам которой в следующий раунд прошли ярославцы.

«С Авангардом была сложная серия, потому что мы вели 3-1 и не завершили серию так, как хотели. Сложный седьмой матч, который завершился в овертайме. Это была сложная в ментальном плане игра, но мы прошли это испытание»,— оценил защитник «Локомотива» Мартин Гернат прошедшую серию.

В последнем матче второго раунда нападающие «Локомотива» Рихард Паник и Байрон Фрэз столкнулись на льду друг с другом, после чего Паника увели. На лед он больше не вышел, а на следующий день его прооперировали. «Это неприятная ситуация, которая случайно произошла. Ни я не видел его, ни он меня. К сожалению, так произошло, но с этим ничего нельзя было поделать в моменте»,— рассказал журналистам нападающий Байрон Фрэз.

Главный тренер Игорь Никитин рассказал, что Рихард Паник «уже рвется в бой». Но наставник не спешит выпускать нападающего на лед. «Здесь нужно время, он готовится. Он рвется, как будет готов, определим»,— ответил наставник железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Как рассказал Игорь Никитин, победу над «Авангардом» ярославцы не праздновали. В рамках третьего раунда плей-офф команда встретится с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. В регулярном чемпионате команды играли лишь дважды. И сентябрьский, и февральский матчи закончились счетом 3:2 в пользу «Салавата». Оба раза победитель определялся в овертайме.

К плей-офф «Локомотив» подошел с первым местом на Западе, а «Салават» — со вторым на Востоке. При этом главный тренер ярославцев отмечает, что в плей-офф равны все и результаты регулярного чемпионата не играют значительной роли.

«Быстрая, мобильная, с наличием мастеров команда, заслуженно играет в полуфинале. Нам она доставила в регулярном чемпионате много проблем, поэтому здесь серьезный соперник. Нужно учитывать, кто находится на льду у соперника, но наше правило — фокус на своей игре. Мы уже и разобрали соперника, и понимаем, что за команда против нас будет играть»,— сказал Игорь Никитин.

Защитник ярославцев Мартин Гернат тоже высоко оценивает мастерство уфимской команды.

«Мы знаем, что Уфа не просто так вышла на эту стадию. Мы готовимся к сложным матчам и быстрому темпу игры. Понятно, что нам нужно просто улучшить игру в большинстве, чтобы достичь лучшего результата. Мы должны больше бросать, мы должны быть быстрее, мы должны больше доводить до ворот. Мы не создавали достаточно голевых моментов в большинстве в предыдущей серии»,— сказал Гернат.

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз преимуществом команды из Уфы назвал хорошую игру в большинстве. Ярославцы будут стараться не давать соперникам такого преимущества.

«Нам нужно в первую очередь уделить внимание дисциплине, не попадать в штрафной бокс. Нам надо наседать, показывать свою игру, не давать им ничего сделать — это ключ к победе»,— сказал форвард.

И «Локомотив», и «Салават» стали последними полуфиналистами, отыграв во втором раунде по семь матчей. Игры завершились 23 апреля, на подготовку у команд оставалось 5 дней.

«Сейчас каждая минута отдыха — на вес золота, и поэтому мы уделяем много времени восстановлению. Надо хорошо поспать, поесть. У всех есть какие-то маленькие повреждения, но это часть плей-офф, так бывает»,— ответил Мартин Гернат.

Первый матч серии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» состоится 27 апреля в Ярославле. Вторая игра пройдет 29 апреля. После чего серия переедет в Уфу — там команды встретятся 1 и 3 мая.

Алла Чижова