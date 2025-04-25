В Домклик дали прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году

Выдачи ипотечных кредитов в России по итогам текущего года могут составить 3,8 трлн руб. Без господдержки эта цифра будет меньше. Такой прогноз озвучил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day.

В декабре 2024 года прогноз был чуть выше — 4,3 трлн руб. По прогнозам Домклик, в объеме прогнозируемой по итогам 2025 года ипотеки — 3,8 трлн руб. большая доля ипотечных выдач придется на льготные программы — в первую очередь на «Семейную ипотеку», «Ипотеку для IT», «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Без поддержки со стороны государства эта цифра может уменьшиться до 2,8 трлн руб., отмечалось на конференции.

По мнению Алексея Лейпи сложившаяся ситуация носит временный характер. Он выразил уверенность в том, что после стабилизации, в том числе после снижения ключевой ставки, рынок увидит отложенный спрос и восстановление темпов ипотечного кредитования.

Ранее в Сбере озвучили результаты выдач за март. По итогам месяца банк оформил кредиты на 172 млрд руб., что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года.